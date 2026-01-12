Fenerbahçe'de Sörloth gündemi!

Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.



Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi açıkladı. Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ve Beşiktaş forması giyen Mert Günok'u renklerine bağladı.



Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi.





SÖRLOTH İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR



Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için temaslar sürüyor.



Domenico Tedesco'nun çok beğendiği ve transferine onay verdiği 30 yaşındaki yıldız forvet için Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de hızlı şekilde sonuç almayı planlıyor.