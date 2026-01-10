Fransa'dan Szymanski için transfer açıklaması





Habib Beye, Szymanski ile ilgilenip ilgilenmediklerine dair gelen soruya şu yanıtı verdi;



"Hayır, ben hiçbir şeyi doğrulamıyorum. Tüm profiller üzerinde sakin adımlarla ilerlemeliyiz. Kimlerle ilgilendiğimizi biliyoruz, ama yaratıcı orta saha konusunda acele etmeyeceğiz çünkü işin mantıklı olması gerekiyor. Kolektif anlamda bir üst seviyeye çıkmamızı sağlayacak oyuncuyu bulmamız lazım; eğer bulamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. Her iki yönde de çok şey olabilir, gerekeni yapacağız."



Öte yandan L'Equipe'te yer alan haberde; Rennes'in Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği fakat transfer için gereken şartların şu an için oldukça yüksek olduğu ifade edildi.



Rennes'te forma giyen Glen Kamara'nın ayrılması halinde, Polonyalı futbolcu için hamle yapılabileceği de haberde yer aldı.

