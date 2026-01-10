Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz Nene gelişmesi!
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, derbi maçın kadrosuna alındı.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.