Musaba transfer ücretini ilk maçta çıkardı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor maçındaki performansıyla ilk maçından transfer ücretini karşıladı ve tüm soru işaretlerini sildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk maçtan adeta fırtına gibi eski.
MALİYETİNİ KARŞILADI
Ademola Lookman, Christopher Nkunku ve Alexander Sörloth gibi yıldızların konuşuldupu bir dönemde Fenerbahçe'nin 5 milyon euro serbest kalma bedeli artı 750 bn euro KDV'ye Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın gelişi çok sönük kaldı! Ancak Hollandalı futbolcu, eski takımına karşı sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta yaptığı iki asistle Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da finale taşıdı.
Musaba; istekli futbolu, skora katkısı ve kulübü sahiplenmesiyle tüm soru işaretlerini sildi. 25 yaşındaki futbolcu, 5 milyon euro'luk maliyetini ilk maçtan çıkardı.
UYUMU MERAKLA BEKLENİYOR
Hollandalı futbolcunun, sağ kanatta Nelson Semedo ile birlikte uyumu ve göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor.