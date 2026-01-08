Guendouzi Fenerbahçe için geliyor! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe'nin anlaştığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. 26 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde İstanbul'da olacak.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacak.
4.5+1 YILLIK ANLAŞMA
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.