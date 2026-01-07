Oğuz Aydın Trabzonspor'u istiyor!





BAŞKANLARIN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR



25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.



6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU



2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler