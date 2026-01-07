PODCAST CANLI YAYIN

Oğuz Aydın Trabzonspor'u istiyor!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Oğuz Aydın, CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddetti. Milli futbolcunun, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarılan Oğuz Aydın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor.

CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti.

BAŞKANLARIN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.

