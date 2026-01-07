Ferdi Kadıoğlu'ndan Musaba'ya yorum!
Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yapan Anthony Musaba'nın paylaşımı sosyal medyayı sallarken, Ferdi Kadıoğlu'nun emojili yorumu büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli forma altında ilk maçına eski takımına karşı çıktı. Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a atılan 2 golün de asistini yapan Hollandalı futbolcudan karşılaşma sonrası paylaşım geldi.
Musaba paylaşımında maçtan fotoğraflarının yer aldığı bir kolaja yer verdi ve "Eski takımıma saygı duyarak... Fenerbahçe formasıyla ilk maçımda, 2 asistle 2-0 kazandık. Süper Kupa'da finaldeyiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında birlikte oynadığı Musaba'nın paylaşımına yorum yaptı.
Paylaşım ve yorum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.