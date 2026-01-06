Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu!
Turkcell Süper Kupa yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Son olarak bu mücadelenin VAR'ı belli oldu. Karşılaşmada VAR'da görev alacak isim Alper Çetin oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadelenin VAR'ı açıklandı. Karşılaşmada VAR'da görev alacak isim Alper Çetin oldu.
Mücadelede AVAR'da Mustafa Savranlar AVAR 2'de ise Suat Güz görev alacak.