Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Kasımpaşa yolunda!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Ara transfer döneminde kadro yapılandırmasına giden Fenerbahçe'de ayrılıklar şekillenmeye başladı.
Sarı-lacivertli yönetimin kendisine kulüp bulmasını istediği ve bir süredir kadro dışı olan Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya çok yakın.
İSTANBUL TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLDU
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Transfer sürecinde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Cenk Tosun ve İrfan Can'ı kadrosunda görme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.