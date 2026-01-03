Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye dev gelir! Araplar para yağdıracak

Sezon başında kadrosunda köklü değişikliklere giden Fenerbahçe, birçok isimle yollarını ayırmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertliler tarafından Real Betis'e kiralanmıştı.

Sofyan Amrabat (AFP) İspanyol ekibinin, Faslı orta saha oyuncusunun performansından memnun olduğu ve bonservisini almak istediği iddia edilmişti. Ancak Amrabat transferinde Real Betis'i üzen bir gelişme yaşandı.