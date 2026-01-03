Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye dev gelir! Araplar para yağdıracak
Fenerbahçe’nin Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan’dan gelen yüksek teklif, İspanyol ekibinin planlarını bozdu. Sarı-lacivertliler 18 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.
Sezon başında kadrosunda köklü değişikliklere giden Fenerbahçe, birçok isimle yollarını ayırmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertliler tarafından Real Betis'e kiralanmıştı.
İspanyol ekibinin, Faslı orta saha oyuncusunun performansından memnun olduğu ve bonservisini almak istediği iddia edilmişti. Ancak Amrabat transferinde Real Betis'i üzen bir gelişme yaşandı.
SUUDİ ARABİSTAN DEVREYE GİRDİ
Tecrübeli orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 15 milyon euro seviyesinde bir teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi yetersiz bularak reddetti.
Ancak Suudi kulübü teklifini 18 milyon euroya yükseltti. Sarı-lacivertli yönetimin bu rakama olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.
SATIŞ YAKIN
Önümüzdeki günlerde Sofyan Amrabat'ın bonservisiyle satılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor. Bu gelişme, oyuncunun kadroda kalmasını isteyen Real Betis cephesinde hayal kırıklığı yarattı.