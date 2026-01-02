Luka Martilla Fenerbahçe'ye imza attı

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Genel Sekreter ve Voleybol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel ile Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş katıldı.

AVRUPA TECRÜBESİYLE GELİYOR

Voleybol kariyerine ülkesinde başlayan Luka Marttila, 2017-2018 sezonunda Ginepro Masku ve Salon Viesti kulüplerinin alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ardından Murikat, Salon Viesti, Hurrikaani Loimaa, Vero Volley Monza, Montpellier Volley ve yeniden Vero Volley Monza takımlarında görev aldı.

ÖDÜLLÜ SMAÇÖR

Finlandiyalı oyuncu, alt yaş milli kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Marttila, U20 ve U21 yaş gruplarında "En İyi Smaçör" ve "En Skorer Oyuncu" ödüllerini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.