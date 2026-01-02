Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve izni giden oyuncularla ilgili son durum ortaya çıktı.



Çağlar Söyüncü iyileşti, cumartesi günü takımla çalışacak.

Archie Brown'ın tedavisi iyi gidiyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamadı.



Anderson Talisca, Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak maça yetişemiyor.



Ederson ve Jhon Duran da cumartesi günü yapılacak çalışmada takımla birlikte olacaklar.