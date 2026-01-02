Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi kötü haber!
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve izni giden oyuncularla ilgili son durum ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertli takımda isim isim son durum...
Edson Alvarez, cumartesi günü yüksek ihtimalle takımla çalışacak.
Semedo'nun tedavisi devam ediyor, sona gelindi.Kısa süre içerisinde bireysel çalışmalara başlayacak.
Çağlar Söyüncü iyileşti, cumartesi günü takımla çalışacak.
Archie Brown'ın tedavisi iyi gidiyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamadı.
Anderson Talisca, Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak maça yetişemiyor.
Ederson ve Jhon Duran da cumartesi günü yapılacak çalışmada takımla birlikte olacaklar.