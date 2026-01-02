Fenerbahçe sermaye artırımı! Dev gelir için KAP'a açıklama

KAP'a yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, mevcut 1 milyar 250 milyon liralık şirket sermayesini yüzde 400 oranında artırarak 6 milyar 250 milyon liraya yükseltecek. Nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının ise her pay için 2 TL bedelle kullandırılacağı bildirildi.

10 MİLYAR LİRALIK GELİR BEKLENTİSİ

Sermaye artırımı işlemiyle yaklaşık 10 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Arz sürecine ilişkin 24 milyon 777 bin 500 liralık giderin düşülmesinin ardından, kulübün kasasına girecek net fon tutarının 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira olması hedefleniyor.