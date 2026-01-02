Fenerbahçe sermaye artırımı! Dev gelir için KAP'a açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan bedelli sermaye artırımı izahnamesini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, mevcut 1 milyar 250 milyon liralık şirket sermayesini yüzde 400 oranında artırarak 6 milyar 250 milyon liraya yükseltecek. Nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının ise her pay için 2 TL bedelle kullandırılacağı bildirildi.
10 MİLYAR LİRALIK GELİR BEKLENTİSİ
Sermaye artırımı işlemiyle yaklaşık 10 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Arz sürecine ilişkin 24 milyon 777 bin 500 liralık giderin düşülmesinin ardından, kulübün kasasına girecek net fon tutarının 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira olması hedefleniyor.
GELİRİN KULLANIM ALANLARI BELİRLENDİ
Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanım planını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre elde edilecek gelirin en az yüzde 70'inin finansal borçların azaltılmasında kullanılacağı açıklandı.FUTBOLCU VE VERGİ ÖDEMELERİ DE DAHİL
Açıklamada, fonun yüzde 20'sinin futbolcu maaş ve transfer ödemelerinde, kalan yüzde 10'luk kısmının ise vergi borçlarının kapatılmasında değerlendirileceği belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp, bu adımla mali yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.