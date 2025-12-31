Sebastian Szymanski'yi Fransızlar bırakmıyor! İlk teklif yolda

Fransız ekibi Lyon 'un, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe 'ye 10 milyon euro tutarında bir teklif hazırladığı öğrenildi. Lyon'un, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Polonyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri arasına aldığı ifade edildi.

Sebastian Szymanski (AA)

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ NET

Sarı-lacivertli yönetimin ise Lyon'dan gelen bu teklife karşılık bonservis beklentisini ilettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Sebastian Szymanski için 13 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu rakamlar üzerinden şekillendiği ifade ediliyor.