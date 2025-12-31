Sebastian Szymanski'yi Fransızlar bırakmıyor! İlk teklif yolda
Fenerbahçe’de forma giyen Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Polonyalı orta saha oyuncusu için bu kez Fransa’dan somut bir hamle geldi.
Fransız ekibi Lyon'un, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro tutarında bir teklif hazırladığı öğrenildi. Lyon'un, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Polonyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri arasına aldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ NET
Sarı-lacivertli yönetimin ise Lyon'dan gelen bu teklife karşılık bonservis beklentisini ilettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Sebastian Szymanski için 13 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu rakamlar üzerinden şekillendiği ifade ediliyor.
GÖZLER PAZARLIKLARDA
Lyon'un teklifini revize edip etmeyeceği ve Fenerbahçe'nin tutumunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Szymanski'nin transfer sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.