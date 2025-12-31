PODCAST CANLI YAYIN

Mert Günok adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski kalecisi Mert Günok ile temasa geçti ve teklifini sundu. Deneyimli file bekçisinin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok, teklifleri değerlendiriyor. Milli kaleci için altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin de adı geçiyor.

"BİR GÜN DÖNECEĞİM"

Bugün 36 yaşında olan tecrübeli eldiven, 2015'te sözleşmesi bitip sarı-lacivertlilere veda ederken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" diyerek Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmemiş ve Bursaspor'a 3 yıllık imza atmıştı.

Daha sonra Başakşehir ve Beşiktaş'a transfer olan Mert yeniden profesyonel olduğu kulübe dönmek isterken, milli futbolcu için "O gün bugün" yorumları yapılmaya başlandı.



FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski kalecisi ile temasa geçerken teklifini de sundu.

Deneyimli file bekçisinin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

