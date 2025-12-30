PODCAST CANLI YAYIN

Fred'den transfer yanıtı!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, lige verilen arada gittiği ülkesi Brezilya'da yöneltilen transfer sorusuna flaş bir cevap verdi.

Giriş Tarihi:
Fred'den transfer yanıtı!
Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Fred, Brezilyalı'nın Belo Horizonte şehrinde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Brezilya basını tecrübeli oyuncu eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntüledi.

Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.



TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan Brezilya basını koşu yaptığı esnada No Ataque muhabiri tarafından "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna Fenerbahçeli futbolcu Fred'in gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdiğini yazdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenlendi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı
D&R E-TİCARET
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor
Son dakika! 21 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...
İdefix
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Trabzonspor'da Ahmed Kutucu ısrarı
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti