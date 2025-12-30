Fenerbahçe'den Skriniar'a izin yok!



Fenerbahçe ise 30 yaşındaki futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Skriniar konusunda görüşmelere açık olmadığı yazıldı.



Fenerbahçe forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.