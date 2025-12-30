PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Skriniar'a izin yok!

Fenerbahçe, İtalya'dan Milan'ın ilgilendiği Milan Skriniar için kapıları kapattı. Fenerbahçe forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kesinlikle bırakmak istemiyor.

Ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen ve Skriniar'ı daha önce gündemine alan Milan'ın, 30 yaşındaki futbolcu konusundaki ısrarı sürüyor.


Fenerbahçe ise 30 yaşındaki futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Skriniar konusunda görüşmelere açık olmadığı yazıldı.

D&R E-TİCARET
İdefix
