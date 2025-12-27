Mert Günok için geri dönüş iddiası!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın kararı doğrultusunda Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasıyla birlikte deneyimli eldivenin yeni durağının hangi takım olacağı merak konusu oldu.



Devre arasında Mert Günok'un Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski teknik adamı Önder Karaveli, deneyimli eldivenin Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü.



Karaveli, "Fenerbahçe'de kaleci transferi olursa, o ismin Mert Günok olma ihtimali olabilir." dedi.