Livakovic için transfer savaşı!





SADECE ZAGREB'İ İSTİYOR



Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun bildirdiğine göre, Livakovic Dinamo Zagreb'ten başka yere gitmek istemiyor. Hırvat kalecinin maaşında indirimi de kabul etti ettiği kaydedildi.



Zagreb'in sezon sonu 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini bu hafta Fenerbahçe'ye ileceği aktarıldı. Transferde kararın artık Fenerbahçe'de olduğu belirtildi.



30 yaşındaki kaleci, bu sezon İspanya'da hiç süre almadı.

