Fenerbahçe'den Lookman'a dev teklif!
Geçtiğimiz hafta Milano'da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüp kaynakları, sürecin yönetim nezdinde yüksek motivasyonla yürütüldüğünü aktarıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir takviye yapma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temasların yeniden hız kazandığı öğrenildi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK
Geçtiğimiz hafta Milano'da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüp kaynakları, sürecin yönetim nezdinde yüksek motivasyonla yürütüldüğünü aktarıyor.
Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından transfer operasyonunun ivme kazandığı, Lookman dosyasının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin, Atalanta'ya ilk etapta 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunduğu öğrenildi.
İtalyan temsilcisi Atalanta ise kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu vurgulanıyor.