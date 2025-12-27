Fenerbahçe'den Lookman'a dev teklif!

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir takviye yapma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temasların yeniden hız kazandığı öğrenildi.





MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK



Geçtiğimiz hafta Milano'da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüp kaynakları, sürecin yönetim nezdinde yüksek motivasyonla yürütüldüğünü aktarıyor.



Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından transfer operasyonunun ivme kazandığı, Lookman dosyasının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.