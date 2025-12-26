PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio'ya İspanya'dan talip

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, performansıyla parmak ısırtıyor. Ülkesi İspanya'da da büyük ilgi gören Asensio'ya talip olan sürpriz kulüp duyuruldu.

Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı istiyor. İspanyol ekibinin iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Villarreal'in Asensio'yu birkaç sezondur takip ettiği belirtilirken, "Fenerbahçe, en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli değil." ifadeleri kullanıldı.


FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedelinin ise 20-25 milyon euro bandında olduğu ifade edildi. Villarreal'in oldukça yüksek bulduğu bu rakamı taksitler halinde ya da daha farklı ödeme planlarıyla karşılamak için yollar aradığı iddia edildi.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 19 maça çıkan Asensio, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.

