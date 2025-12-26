Marco Asensio'ya İspanya'dan talip



FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS



Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedelinin ise 20-25 milyon euro bandında olduğu ifade edildi. Villarreal'in oldukça yüksek bulduğu bu rakamı taksitler halinde ya da daha farklı ödeme planlarıyla karşılamak için yollar aradığı iddia edildi.



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 19 maça çıkan Asensio, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.