Fred'e Brezilya'dan talip!





32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.



Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.