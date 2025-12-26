PODCAST CANLI YAYIN

Fred'e Brezilya'dan talip!

Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başlarken, yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Fred'e Brezilya'dan talip!
Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başladı.



32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Türk Telekom
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Suriye'nin Humus kentinde camide patlama: Can kaybı artıyor
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
D&R KİTAP
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Yeşil dönüşümde yol haritası masaya yatırıldı
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
D&R
Ankara'da düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
Müge Anlı 30 yıllık cinayeti ortaya çıkardı! İşte son bölüm yaşananlar…
Firari Şeyma Subaşı bu sefer kandil akşamı ortaya çıktı: Sorumlusu benim!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...