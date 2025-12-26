Fred'e Brezilya'dan talip!
Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başlarken, yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.
Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başladı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.