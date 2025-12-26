Alanyaspor Maestro için fiyat belirledi!





ALANYASPOR'DAN 10 MİLYON EURO CEVABI



22 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon euroya transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'dan '10 milyon Euro' yanıtı aldı. Bu gelişme sonrası yönetim, istenen bonservis bedelini düşürmek için harekete geçti.



GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR



Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturulması planlanıyor. Fenerbahçe, Maestro ile prensipte anlaşma sağlamıştı.