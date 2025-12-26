PODCAST CANLI YAYIN

Alanyaspor Maestro için fiyat belirledi!

Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada yer alan Maestro için Alanyaspor'dan 10 milyon Euro talep geldi.

Sol kanada Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı katmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda en az 2 oyuncu daha transfer edecek.

Orta saha için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Maestro var.



ALANYASPOR'DAN 10 MİLYON EURO CEVABI

22 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon euroya transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'dan '10 milyon Euro' yanıtı aldı. Bu gelişme sonrası yönetim, istenen bonservis bedelini düşürmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturulması planlanıyor. Fenerbahçe, Maestro ile prensipte anlaşma sağlamıştı.

