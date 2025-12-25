PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye dev gelir! Anlaşma KAP'a bildirildi

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefleyen ve kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kaynak arayışını sürdüren Fenerbahçe, dev bir finansal anlaşmayı resmen açıkladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye dev gelir! Anlaşma KAP'a bildirildi

Sadettin Saran yönetiminde mali yapıyı güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli kulüp, kısa süre içinde Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılmak ve transfer bütçesini rahatlatmak adına önemli bir hamle yaptı. Bu kapsamda Fenerbahçe, kulüp varlıklarıyla ilgili kritik bir kiralama anlaşmasına imza attı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri (AA)Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri (AA)

KAP'A RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin, Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ait olmak üzere Fenerbahçe Futbol AŞ'ye kiralandığını duyurdu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri (AA)Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri (AA)

128 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Yapılan açıklamaya göre söz konusu kiralama işlemi yaklaşık 128 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Bu anlaşmanın, kulübün finansal yükünü hafifletmesi ve hem borç yapılandırması hem de transfer planlaması açısından Fenerbahçe'ye önemli bir hareket alanı kazandırması bekleniyor.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

TRANSFER VE MALİ YAPI İÇİN KRİTİK KAYNAK

Sarı-lacivertli yönetimin bu gelirle birlikte kış transfer döneminde daha rahat adımlar atması ve mali bağımsızlık hedefi doğrultusunda süreci hızlandırması öngörülüyor. Yapılan anlaşma, Fenerbahçe tarihinde son yılların en büyük finansal hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan açıklamanın güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin Profesyonel Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı ve altyapı takımları dahil olmak üzere, faaliyetleri için kullanmakta olduğu, hakim ortağımız Fenerbahçe Spor Kulübü ("Kulüp")'ne ait Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin kullanımını teminen, ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından kiralamaya konu tesisler için tespit edilen kira bedelleri dikkate alınarak, net bugünkü değer analizi neticesinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.12.2025 tarihli "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu" çerçevesinde,

Kulüp ile Şirketimiz arasında 21 yıl süreli ( 30.11.2025 - 30.11.2046) "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi" akdedilmesine, Kulüp ile Şirketimiz arasında 27.06.2011 tarihinde imzalanan Tesis Kullanım Sözleşmesinin feshedilmesine, Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzalanan iş bu sözleşme, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan yine 19.12.2025 tarihli Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu'nda 21 yıl için belirlenen tutarın, iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanmasına ve 30.11.2025 tarihi itibarıyla net bugünkü değeri belirlenip, bu tutarın peşin olarak ödenmesine,

Bu çerçevede, Kulüp ile 19.12.2025 tarihinde imzalanmış olan Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden kullanım hakkı bedeli olarak 21 yıl için 6.465.673.206 TL'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine, karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
DR yıl sonu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
Regaib Kandili'nde eller semaya yükseldi! Vatandaşlar camilere akın etti: İşte il il o fotoğraflar...
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak