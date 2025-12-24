Edersonun eşi atılan mesajlara köpürdü!

Karşılaşmada özel izinli olan Ederson 'un yokluğunda Fenerbahçe kalesini Tarık Çetin korudu. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'un izinli olmasıyla ilgili sosyal medyada sert yorumlar yaptı. Yapılan paylaşımlardan birinde, "Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın" ifadeleri yer aldı.

Ederson (AA)

EDERSON'UN EŞİNDEN SERT TEPKİ

Bu yorumların ardından Ederson'un eşi Laia Moraes, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt verdi. Moraes, kendilerine yönelik tepkilere sert bir dille karşılık vererek şu ifadeleri kullandı:

"Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın."