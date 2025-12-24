Edersonun eşi atılan mesajlara köpürdü!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Derbi sonrası yapılan bazı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
Karşılaşmada özel izinli olan Ederson'un yokluğunda Fenerbahçe kalesini Tarık Çetin korudu. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'un izinli olmasıyla ilgili sosyal medyada sert yorumlar yaptı. Yapılan paylaşımlardan birinde, "Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın" ifadeleri yer aldı.
EDERSON'UN EŞİNDEN SERT TEPKİ
Bu yorumların ardından Ederson'un eşi Laia Moraes, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt verdi. Moraes, kendilerine yönelik tepkilere sert bir dille karşılık vererek şu ifadeleri kullandı:
"Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın."
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Sosyal medyadaki tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka taraftarın, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın, siz orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan tatilinizi rahat rahat yapın" şeklindeki yorumuna da Laia Moraes aynı ifadelerle yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ederson'un izin süreci ve eşi Laia Moraes'in açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Derbi mağlubiyetinin ardından yaşanan bu tartışma, Fenerbahçe camiasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.