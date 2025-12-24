Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve başkanlık hakkında açıklama!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Eski başkan Ali Koç, Saran hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
ESKİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Saran'ın gözaltına alınması sonrasında eski başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu. HT Spor'un haberine göre Koç; "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim." şeklinde konuştu.
Ayrıca Koç'un kendi ekibinde yer alan bazı yöneticilere "Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediğini duyuruldu.