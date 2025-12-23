Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Filistin için 1 Ocak mesajı

Türkiye 1 Ocak'ta Galata'da Gazze için bir araya geliyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde futbolcular sahaya pankartla çıktı (ATV)

Derbide iki takımın oyuncuları ve hakemler, destek için hazırlanan pankartla sahaya çıktı.

Pankartta; "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" ifadelerine yer verildi.