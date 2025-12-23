Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Filistin için 1 Ocak mesajı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu randevusu öncesinde seremoniye çıkan oyuncular ve hakem üçlüsü, Filistin'e destek yürüyüşü için mesaj veren pankart ile yeşil çimlere bastı.
Türkiye 1 Ocak'ta Galata'da Gazze için bir araya geliyor.
Milyonların katılması beklenen yürüyüş öncesi Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çağrıda bulunuldu.
Derbide iki takımın oyuncuları ve hakemler, destek için hazırlanan pankartla sahaya çıktı.
Pankartta; "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" ifadelerine yer verildi.