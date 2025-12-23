Domenico Tedesco'dan mağlubiyet yorumu! "Yolumuza devam etmeliyiz"

Domenico Tedesco (AA)



Transferle ilgili gelen soruya Tedesco şu yanıtı verdi, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Bu akşam bir derbi maçı oynadık, maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman streslidir. Bir yandan dedikodular olur, takım da bu haberleri okuyor. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var, kulübün de kendisini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği doğru. Ocak transfer dönemi benim için her zaman çok karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Kafamda fikirlerim var, bunları konuşuyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem, şu profili istiyorum diye belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi reaksiyon dönemidir, yaz transfer dönemi aktif olan transfer dönemidir."