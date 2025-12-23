PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan mağlubiyet yorumu! "Yolumuza devam etmeliyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a 2-1 kaybedilen derbinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İtalyan teknik adam, maçın yanı sıra transfer gündemine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan mağlubiyet yorumu! "Yolumuza devam etmeliyiz"

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup etabında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

Karşılaşmanın ardından Tedesco, "Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. Önde baskı yaptılar. İlk yarının sonlarına doğru çok fazla top kaybı yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda bunu düzeltmesini bildik. Son dakikadaki pozisyon nedeniyle maçı kaybettik. Şunu da söylemem gerekiyor ki bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofansif anlamda iyi işler yaptı. Abraham ve Cerny iyi işler yaptılar. Kötü oynamadılar. Kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

Tedesco ayrıca, "Süper Kupa maçları resmi maçlar. Biz de oynadığımız her resmi karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. Tabii ki ilk kupamızı almak çok güzel olur. İlk mesajım bu taraftarlarımıza. İkinci mesajım da şu, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar evimizde çok fazla maç kazandık ve onların bizi itici güç olması sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlarımız var. Bu takımın teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bize her zaman bunu hissediyorlar. Hepsine mutlu yıllar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)


Transferle ilgili gelen soruya Tedesco şu yanıtı verdi, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Bu akşam bir derbi maçı oynadık, maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman streslidir. Bir yandan dedikodular olur, takım da bu haberleri okuyor. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var, kulübün de kendisini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği doğru. Ocak transfer dönemi benim için her zaman çok karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Kafamda fikirlerim var, bunları konuşuyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem, şu profili istiyorum diye belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi reaksiyon dönemidir, yaz transfer dönemi aktif olan transfer dönemidir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da özel jet düştü: Enkazına ulaşıldı
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
D&R
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı