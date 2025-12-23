Domenico Tedesco'dan mağlubiyet yorumu! "Yolumuza devam etmeliyiz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a 2-1 kaybedilen derbinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İtalyan teknik adam, maçın yanı sıra transfer gündemine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup etabında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından Tedesco, "Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. Önde baskı yaptılar. İlk yarının sonlarına doğru çok fazla top kaybı yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda bunu düzeltmesini bildik. Son dakikadaki pozisyon nedeniyle maçı kaybettik. Şunu da söylemem gerekiyor ki bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofansif anlamda iyi işler yaptı. Abraham ve Cerny iyi işler yaptılar. Kötü oynamadılar. Kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Tedesco ayrıca, "Süper Kupa maçları resmi maçlar. Biz de oynadığımız her resmi karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. Tabii ki ilk kupamızı almak çok güzel olur. İlk mesajım bu taraftarlarımıza. İkinci mesajım da şu, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar evimizde çok fazla maç kazandık ve onların bizi itici güç olması sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlarımız var. Bu takımın teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bize her zaman bunu hissediyorlar. Hepsine mutlu yıllar diliyorum." açıklamasında bulundu.
Transferle ilgili gelen soruya Tedesco şu yanıtı verdi, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Bu akşam bir derbi maçı oynadık, maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman streslidir. Bir yandan dedikodular olur, takım da bu haberleri okuyor. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var, kulübün de kendisini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği doğru. Ocak transfer dönemi benim için her zaman çok karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Kafamda fikirlerim var, bunları konuşuyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem, şu profili istiyorum diye belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi reaksiyon dönemidir, yaz transfer dönemi aktif olan transfer dönemidir."