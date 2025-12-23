PODCAST CANLI YAYIN

Davide Frattesi için 35 milyon euro

Inter, satış listesinde yer alan Davide Frattesi'den 30-35 milyon euro bekliyor. Frattesi için geçtiğimiz dönemde Juventus iddiası da gündeme gelmişti. Inter, Frattesi gibi bir oyuncuyu şampiyonluk için doğrudan rakibi olan bir takıma da göndermek istemiyor.

Inter, az süre bulduğu için takımdan ayrılmak isteyen Davide Frattesi'nin bonservisini belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, satış listesinde yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan 30-35 milyon euro bonservis bekliyor.

Inter'in, İtalyan futbolcu için beklediği bonservisi düşürmeye niyeti olmadığı kaydedildi.



JUVENTUS'A KAPI KAPALI

Frattesi için geçtiğimiz dönemde Juventus iddiası da gündeme gelmişti. Inter, Frattesi gibi bir oyuncuyu şampiyonluk için doğrudan rakibi olan bir takıma da göndermek istemiyor.

