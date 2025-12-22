PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco Musaba transferini istiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebinin ardından Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'den bir transfer istedi.



ANTHONY MUSABA

Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe, Musaba'yı kadrosuna katmak için Samsunspor ile temaslara başladı.

Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

