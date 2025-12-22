PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Joey Veerman için geri sayımda!

PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'ın, Fenerbahçe'ye transferinin bu hafta tamamlanabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Joey Veerman için geri sayımda!
Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Joey Veerman transferini bu hafta noktalayabilir.

Hollanda'dan Rik Elfrink'in haberine göre, Joey Veerman, PSV'den ayrılmak ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin bu hafta tamamlanabileceği belirtildi.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Veerman, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.



ROMANO DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fabrizio Romano'un aktardığı haberde; sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile görüşecekler
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
D&R
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
TBMM'de 394 saatlik bütçe maratonu! CHP'liler yine gündem dışı: Ofsayt kalksın önerisi
D&R
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
Lafarge davasında terör itirafı! YPG ve DEAŞ haraç adı altında fonlandı
Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
CHP'li İBB'deki bankamatik müdürü 40 yönetici Sayıştay raporunda!
Sosyeteyi yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?