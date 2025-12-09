PODCAST CANLI YAYIN

Lyon Szymanski'nin peşinde!

Fenerbahçe formundan uzak kalan Sebastian Szymanski'nin ayrılmak istediği belirtilirken, Lyon'un devre arası için yeniden güçlü bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski için Fransız ekibi Lyon gemileri yaktı.

Sezon başında da Polonyalı oyuncuyu isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Lyon'un, devre arasında yeniden teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Sebastian Szymanski de ayrılmak istiyor.



PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Polonyalı yıldız, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

