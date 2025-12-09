PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarısının kapanış haftasının programıyla birlikte birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saatini duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin günü ve saati belli oldu.

Fenerbahçe ligdeki maçı 3-2 yendi (AA)Fenerbahçe ligdeki maçı 3-2 yendi (AA)

TFF'den yapılan açıklamaya göre zorlu randevu 23 Aralık 2025 Salı oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA PROGRAMI

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

15:00 – Misirli.com T.F. Karagümrük v İstanbulspor A.Ş. – Atatürk Olimpiyat
18:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. v Gaziantep FK A.Ş. – Çaykur Didi
20:30 – Trabzonspor A.Ş. v Corendon Alanyaspor – Papara Park

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE

17:30 – Gençlerbirliği v Sipay Bodrum FK – Eryaman Stadyumu
20:30 – Galatasaray A.Ş. v Rams Başakşehir FK – Rams Park

23 ARALIK 2025 SALI

15:00 – Kocaelispor v Erzurumspor FK – Kocaeli Stadyumu
18:30 – Tümosan Konyaspor v Hesap.com Antalyaspor – Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
20:30 – Fenerbahçe A.Ş. v Beşiktaş A.Ş. – Chobani Stadyumu

24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

13:00 – Alagöz Holding Iğdır FK v Aliağa Futbol A.Ş. – Iğdır Şehir Stadı
15:30 – Boluspor v Fethiyespor – Bolu Atatürk
18:00 – Göztepe A.Ş. (Kolekçengücü) v Beyoğlu Yeni Çarşı Spor F. A.Ş. – Gürsel Aksel Stadı
20:30 – Samsunspor A.Ş. v İkas Eyüpspor – Samsun Yeni 19 Mayıs

Trabzonspor son maçında Göztepe'yi 2-1 yendi (AA)Trabzonspor son maçında Göztepe'yi 2-1 yendi (AA)

SÜPER LİG 17. HAFTA PROGRAMI

19 ARALIK 2025 CUMA

20.00 – Kocaelispor v Hesap.com Antalyaspor – Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu

20 ARALIK 2025 CUMARTESİ

14.30 – Tümosan Konyaspor v Zecorner Kayserispor – Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
17.00 – İKAS Eyüpspor v Fenerbahçe – Atatürk Olimpiyat
20.00 – Beşiktaş v Çaykur Rizespor – Beşiktaş Park

21 ARALIK 2025 PAZAR

14.30 – Corendon Alanyaspor v Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – Alanya Oba Stadyumu
17.00 – Rams Başakşehir FK v Gaziantep FK – Başakşehir Fatih Terim
20.00 – Göztepe v Samsunspor – Gürsel Aksel Stadyumu

20.00 – Galatasaray v Kasımpaşa – Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ

20.00 – Gençlerbirliği v Trabzonspor – Eryaman Stadyumu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı alev aldı! İki yıldızda dev derbi

