Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarısının kapanış haftasının programıyla birlikte birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saatini duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin günü ve saati belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre zorlu randevu 23 Aralık 2025 Salı oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA PROGRAMI
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
15:00 – Misirli.com T.F. Karagümrük v İstanbulspor A.Ş. – Atatürk Olimpiyat
18:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. v Gaziantep FK A.Ş. – Çaykur Didi
20:30 – Trabzonspor A.Ş. v Corendon Alanyaspor – Papara Park
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE
17:30 – Gençlerbirliği v Sipay Bodrum FK – Eryaman Stadyumu
20:30 – Galatasaray A.Ş. v Rams Başakşehir FK – Rams Park
23 ARALIK 2025 SALI
15:00 – Kocaelispor v Erzurumspor FK – Kocaeli Stadyumu
18:30 – Tümosan Konyaspor v Hesap.com Antalyaspor – Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
20:30 – Fenerbahçe A.Ş. v Beşiktaş A.Ş. – Chobani Stadyumu
24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
13:00 – Alagöz Holding Iğdır FK v Aliağa Futbol A.Ş. – Iğdır Şehir Stadı
15:30 – Boluspor v Fethiyespor – Bolu Atatürk
18:00 – Göztepe A.Ş. (Kolekçengücü) v Beyoğlu Yeni Çarşı Spor F. A.Ş. – Gürsel Aksel Stadı
20:30 – Samsunspor A.Ş. v İkas Eyüpspor – Samsun Yeni 19 Mayıs
SÜPER LİG 17. HAFTA PROGRAMI
19 ARALIK 2025 CUMA
20.00 – Kocaelispor v Hesap.com Antalyaspor – Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ
14.30 – Tümosan Konyaspor v Zecorner Kayserispor – Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
17.00 – İKAS Eyüpspor v Fenerbahçe – Atatürk Olimpiyat
20.00 – Beşiktaş v Çaykur Rizespor – Beşiktaş Park
21 ARALIK 2025 PAZAR
14.30 – Corendon Alanyaspor v Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – Alanya Oba Stadyumu
17.00 – Rams Başakşehir FK v Gaziantep FK – Başakşehir Fatih Terim
20.00 – Göztepe v Samsunspor – Gürsel Aksel Stadyumu
20.00 – Galatasaray v Kasımpaşa – Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ
20.00 – Gençlerbirliği v Trabzonspor – Eryaman Stadyumu