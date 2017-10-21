"Kaybetmediler çünkü bizimle oynamadılar!"

Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yılı aşkın tarihlerinde yarın yeni bir heyecan için sahaya çıkacak… Türk Telekom Stadı'nda oynanan son maça golüyle damga vuran Josef de Souza ile buluştuk. Önce geçen seneki golü hatırlattık, duygularını sorduk ve 'tekrarı yaşanır mı' dedik. İşte Brezilyalı yıldızın cevabı: "Golü attığımda önce inanamadım. Son dakikada bir gol atmak hem de galibiyeti getiren golü atmak benim için çok büyük mutluluktu. Sonrasında golü televizyondan izlediğimde o mutluluğu tekrar tekrar yaşadım. Yine böyle güzel bir gol atıp, Fenerbahçe tarihinde yer alan futbolculardan biri olmayı umuyorum. Ama tabii ki önceliğim her zaman takıma katkı vermek ve kazanmak. Gol atmak önemli değil. Kazandığımız takdirde zaten mutlu olurum."