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'de ocak harekatı

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde de yoğun şekilde ilgilendiği Milan'ın Paraguaylı stoperi için devre arası transfer döneminde bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 08:19
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