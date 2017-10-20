Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde de yoğun şekilde ilgilendiği Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için devre arası transfer döneminde bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde de yoğun şekilde ilgilendiği Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için devre arası transfer döneminde bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi.
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