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  1. Yeniler taraftara emanet!

Kocaman'ın Galatasaray'ı imha planı

Oyun planını "sakinlik" üzerine kuran F.Bahçe'nin hocası, "maçın temposunu ellerinde tutmanın" birinci şart olduğunu aktarıp, şu noktaların altını özellikle çizdi:

1- Soğukkanlı olun.

3-Sürekli yardımlaşın.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 07:44
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