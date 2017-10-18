Kocaman'ın Galatasaray'ı imha planı

Oyun planını "sakinlik" üzerine kuran F.Bahçe'nin hocası, "maçın temposunu ellerinde tutmanın" birinci şart olduğunu aktarıp, şu noktaların altını özellikle çizdi:
1- Soğukkanlı olun.
3-Sürekli yardımlaşın.
Oyun planını "sakinlik" üzerine kuran F.Bahçe'nin hocası, "maçın temposunu ellerinde tutmanın" birinci şart olduğunu aktarıp, şu noktaların altını özellikle çizdi:
1- Soğukkanlı olun.
3-Sürekli yardımlaşın.
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