Pandemide yıldızı parlayan karavanlara olan talep deprem sonrası yine yükselişe geçti. Depremde sığınılacak konforlu bir alan olarak görülen karavanlar için verilen siparişler arttı. Pek çok otomobil markası kendi karavan modellerini satışa sunarken, artan talep nedeniyle arz yetersiz kaldı.
BAZI modellerde karavan satın almak isteyenler için 1 yıl sonrasına gün verilmeye başlandı. Piyasada 150 bin liraya da 20 milyon liraya da karavan bulunuyor. Karavanın özelliklerine göre fiyat değişkenlik gösteriyor. Sadece sıfır değil ikinci el karavana da talebin arttığı belirtiliyor.
İkinci el fiyatları, interynetteki ilanlara göre çekme karavanda 2 milyon, motokaravanda 9.6 milyon liraya kadar çıkıyor. 2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları, 2022 yılında 4'e katlanarak 12 bin adedi geçmişti. Bu rakamın bu yılın sonunda ise 15-16 bin adedi görmesi bekleniyor.
BAZI modellerde karavan satın almak isteyenler için 1 yıl sonrasına gün verilmeye başlandı. Piyasada 150 bin liraya da 20 milyon liraya da karavan bulunuyor. Karavanın özelliklerine göre fiyat değişkenlik gösteriyor. Sadece sıfır değil ikinci el karavana da talebin arttığı belirtiliyor.
İkinci el fiyatları, interynetteki ilanlara göre çekme karavanda 2 milyon, motokaravanda 9.6 milyon liraya kadar çıkıyor. 2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları, 2022 yılında 4'e katlanarak 12 bin adedi geçmişti. Bu rakamın bu yılın sonunda ise 15-16 bin adedi görmesi bekleniyor.