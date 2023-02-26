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    • Emlak&OTO
    • 26.02.2023 13:56
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    • 26.02.2023 13:56
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    İstanbul Pendik'te icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgili çekiyor

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Pendik'te 66 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgili çekiyor

    İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Pendik'te bulunan 66 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul ili Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 9054 ada 10 parsel numaralı," Mesken" nitelikli ve 3200 / 118716 arsa paylı , 1.187,16 m² büyüklüğünde arsa üzerinde, "9 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın 5. kat, 22 nolu, bağımsız bölüm satılıktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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