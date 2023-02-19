Ankara Sincan'da 104 metrekare daire icradan satışta

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan'da bulunan 104 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 580 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 975 Ada, 10 Parsel, D BLOK 2.KAT 9 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın yakın çevrede aynı yıllarda inşa edilmiş konut imarlı yapılar mevcut olup, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.

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