Kayseri Melikgazi'de 124 metrekare daire icradan satışta

Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Melikgazi'de bulunan 124 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 1.ESKİŞEHİR Mahalle/Köy, 2348 Ada, 19 Parsel, B blok 4. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölüm, 3.161,73 m2 yüzölçümlü, 92 / 3156 arsa paylı, Mesken Nitelikli Taşınmaz. Taşınmazın Açık Adresi: Esenyurt Mahallesi, Açıkel Sokak, Aytuğ Sitesi E Blok, Bina No: 8, Kat: 4, Daire No: 8, Melikgazi / KAYSERİ'dir. Melikgazi Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, E: 1,20, Hmax: Serbest yapılaşma şartlarına sahip olup, Konut Alanı içinde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın yer aldığı 3.161,73 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde A Blok ve B Blok olarak isimlendirilmiş 2 adet blok bulunmakta olup konu taşınmaz parselin batı bölümünde konumlu B Blokta yer almaktadır. B Blok betonarme karkas yapı tarzında bodrum + zemin + 8 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 11 kattan oluşmakta olup binanın bodrum katında sığınak, kazan dairesi, kaloriferci odası, hidrofor odası, zemin katında bina girişi, kapıcı dairesi, mescit, 17 bb nolu dükkan, normal katlarda her bir katta 2 şer adet mesken ve çatı katında son kat meskenlerine ait dubleks eklentisi olmak üzere binada toplam 17 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

