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    • Emlak&OTO
    • 15.01.2023 10:05
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    • 15.01.2023 10:12
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    İstanbul'un göbeğinde icradan daire

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Şişli'de 108 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’un göbeğinde icradan daire

    İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Şişli'de bulunan 108 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2 milyon 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İl, Şişli İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 959 Ada, 4 Parsel, 155/7550 Arsa Pay/Payda, 1.952,15 Ana Taş. Yüz Ölçümü, 14. Normal Kat, 97 Bağımsız Bölüm, 15. Katta Mahalli Olan Mesken Nitelikti Taşınmazın Tamamıdır. Şişli Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre;14.katta 46,00m2 alanlı antre-hol, bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda, banyo-WC, dahili merdiven ile çıkılan 15.katta 62,00m2 alanlı salon, mutfak, WC ve bina ortak alanı olarak projelendirilen 43,00m2 alanlı teraslıdır.

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