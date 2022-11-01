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    • Emlak&OTO
    • 01.11.2022 10:38
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    • 01.11.2022 10:38
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    Trabzon'da icradan satılık fındık bahçesi

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Trabzon Köprübaşı ilçesinde 1.234 metrekare fındık bahçesi fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık fındık bahçesi

    T.C. Sürmene (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Trabzon Köprübaşı'nda bulunan 1.234 metrekare fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fındık bahçesi için 144 bin 758 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fındık bahçesinin satış tarihi 25.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar

    Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Fidanlı Mahallesi 220 Ada, 14 Parsel sayılı dava konusu taşınmaz fındık bahçesi vasfındadır, üzerinde bir adet ahşap ev bulunmaktadır, taşınmazın eğitim yaklaşık %40-50 civarındadır, taşınmaz Trabzon Rize devlet sahil yoluna ve Sürmene İlçe Merkezine kuş uçumu 12 km mesafededir, taşınmaza ulaşım patika yol ile sağlanmaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Trabzon'da icradan satılık fındık bahçesi
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