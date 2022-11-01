Trabzon'da icradan satılık fındık bahçesi

T.C. Sürmene (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Trabzon Köprübaşı'nda bulunan 1.234 metrekare fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fındık bahçesi için 144 bin 758 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fındık bahçesinin satış tarihi 25.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Fidanlı Mahallesi 220 Ada, 14 Parsel sayılı dava konusu taşınmaz fındık bahçesi vasfındadır, üzerinde bir adet ahşap ev bulunmaktadır, taşınmazın eğitim yaklaşık %40-50 civarındadır, taşınmaz Trabzon Rize devlet sahil yoluna ve Sürmene İlçe Merkezine kuş uçumu 12 km mesafededir, taşınmaza ulaşım patika yol ile sağlanmaktadır.



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