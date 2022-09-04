Edirne Keşan’da 14 bin 400 metrekare tarla icradan satışta

Keşan İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 14400 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 30 bin 930 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 25.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Edirne İli, Keşan İlçesi, Kozköy Köyü, Şosa Boyu Mevkii, 0 ada 90 parsel no'lu taşınmaz olup, TARLA vasfındadır. Taşınmazın alanı 7.500,00m2 dir. Tapu kaydında 3/16 hisesi boçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdir tarihi itibariyle dekar değeri 20.000,00TL den, borçlu hissesine düşen 1.406,25m2,28.125,00TL muhammen bedellidir.

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