Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.09.2022 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 10:06
    ABONE OL

    Edirne Keşan'da 14 bin 400 metrekare tarla icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne Keşan'da 14400 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Edirne Keşan’da 14 bin 400 metrekare tarla icradan satışta

    Keşan İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 14400 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 30 bin 930 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 25.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Edirne İli, Keşan İlçesi, Kozköy Köyü, Şosa Boyu Mevkii, 0 ada 90 parsel no'lu taşınmaz olup, TARLA vasfındadır. Taşınmazın alanı 7.500,00m2 dir. Tapu kaydında 3/16 hisesi boçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdir tarihi itibariyle dekar değeri 20.000,00TL den, borçlu hissesine düşen 1.406,25m2,28.125,00TL muhammen bedellidir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    THY’den Ekrem İmamoğlu’nun yalı yalanına cevap
    Haberler Emlak&OTO Edirne Keşan'da 14 bin 400 metrekare tarla icradan satışta
        SON DAKİKA