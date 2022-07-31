Bartın Merkezde 137 m² dubleks daire mahkemeden satışa çıkarıldı

Bartın İcra dairesi ilde bulunan 137 m² dubleks daireyi mahkemeden satışa çıkarttı. Satışa çıkarılan arazi için750.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bartın İl, Merkez İlçe, 175 Ada, 23 Parsel, KIRTEPE Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm İhaleye konu taşınmaz ,ana taşınmaz niteliği arsa olan , üzerinde kat irtifakı kurulu, 2. kat +çatı katı , 6 numaralı bağımsız dubleks mesken vasfında taşınmazdır .175 ada 23 parsel imar durumuna göre konut lejantlı sahada yer almakta olup , ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullarına haizdir . Parsel üzerinde zemin kat + 2 kat olmak üzere toplamda 3 katlı yapı bulunmaktadır . Bina içi ve dışı sıvası yapılmış vaziyettedir . Doğramalar ısıcamlı pvc doğramadır. çatı ahşap ,kremit örtülüdür. ihaleye konu taşınmaz 6 numaralı bağımsız bölüm olup toplamda 4 oda , 1 salon +mutfak , antre , 2 banyo , 3 balkon ve teras mahallerinden oluşmakta olup 137 m2 brüt alana sahiptir.

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