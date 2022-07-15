Ordu Perşembe’de icradan satılık fındık bahçesi

Perşembe İcra Dairesi tarafından Ordu'da bulunan 2887 metrekare fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fındık bahçesi için 73 bin 464 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fındık bahçesinin satış tarihi 27.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ordu ili Perşembe ilçesi Yarlı Mahallesi Kömüş Damı Kuz Mevkii 246 ada 13 parsel sayılı 2.887,74 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmaz. Tam hisse. Dosya içeriğinde bulunan ziraat bilirkişisinin raporunda "Arazi konum itibariyle ortalama %30 eğime sahip 6. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Keşif esnasında yapılan gözlemde arazinin tam verim çağında fındık bahçesi , kısmen ağaçlık alan olduğu ve üzerinde değerine etki edecek yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın sınırına yakın bir noktaya kadar bahçe traktörü ( patpat ) ile ulaşım sağlanabilmektedir. Traktör yoluna yaklaşık 25 metre yürüme mesafesindedir. Toprak killi tınlı yapıda olup fındık ocaklarının vejetatif büyüme ve gelişmesi, toprağın yapısı, meyil , yöney dikkate alındığında dekara 80 kg kabuklu dane fındık ürünü alınabileceği tespit edilmiştir" denilmektedir.

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