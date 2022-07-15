Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 15.07.2022 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 10:53
    ABONE OL

    Ordu Perşembe'de icradan satılık fındık bahçesi

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ordu Perşembe'de 2887 metrekare fındık bahçesi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ordu Perşembe’de icradan satılık fındık bahçesi

    Perşembe İcra Dairesi tarafından Ordu'da bulunan 2887 metrekare fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fındık bahçesi için 73 bin 464 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fındık bahçesinin satış tarihi 27.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Ordu ili Perşembe ilçesi Yarlı Mahallesi Kömüş Damı Kuz Mevkii 246 ada 13 parsel sayılı 2.887,74 m² yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmaz. Tam hisse. Dosya içeriğinde bulunan ziraat bilirkişisinin raporunda "Arazi konum itibariyle ortalama %30 eğime sahip 6. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Keşif esnasında yapılan gözlemde arazinin tam verim çağında fındık bahçesi , kısmen ağaçlık alan olduğu ve üzerinde değerine etki edecek yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın sınırına yakın bir noktaya kadar bahçe traktörü ( patpat ) ile ulaşım sağlanabilmektedir. Traktör yoluna yaklaşık 25 metre yürüme mesafesindedir. Toprak killi tınlı yapıda olup fındık ocaklarının vejetatif büyüme ve gelişmesi, toprağın yapısı, meyil , yöney dikkate alındığında dekara 80 kg kabuklu dane fındık ürünü alınabileceği tespit edilmiştir" denilmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye aşkına
    Haberler Emlak&OTO Ordu Perşembe'de icradan satılık fındık bahçesi
        SON DAKİKA