Konut satın almak isteyenlerin tercihleri 1+1 ve 2+1 evler

"1+1 VE 2+1 EVLERİN HEM SATIŞI KOLAY HEM DE KİRA AMORTİSMANI AÇISINDAN CAZİP"

Karaarslan, konut alımlarında küçük metrekareli evlerin öne çıktığına işaret ederek "İnsanlar başlangıç olarak düşündükleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar, sağladıkları birikimlerle daha büyük evlere bakıyorlar. Bu tür evlerin hem satışı daha kolay oluyor hem de kira amortismanı açısından büyük evlere göre daha cazip yatırım aracı olarak görünüyor." dedi.