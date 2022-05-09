Konut satın almak isteyenlerin tercihleri 1+1 ve 2+1 evler

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan, gayrimenkul yatırımının her zaman değişmeyen güvenli liman olduğunu belirterek son yıllarda girdi maliyetlerinin konutta tüketici tercihlerini etkilediğini söyledi.
Demir, çimento, arsa maliyeti, işçilik ve benzeri girdi maliyetlerinin artmasının konut fiyatlarını ciddi şekilde yükselttiğine dikkati çeken Karaarslan, hem oturmak hem de yatırım için ev alanların tercihlerinin değiştiğini bildirdi.
"1+1 VE 2+1 EVLERİN HEM SATIŞI KOLAY HEM DE KİRA AMORTİSMANI AÇISINDAN CAZİP"
Karaarslan, konut alımlarında küçük metrekareli evlerin öne çıktığına işaret ederek "İnsanlar başlangıç olarak düşündükleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar, sağladıkları birikimlerle daha büyük evlere bakıyorlar. Bu tür evlerin hem satışı daha kolay oluyor hem de kira amortismanı açısından büyük evlere göre daha cazip yatırım aracı olarak görünüyor." dedi.