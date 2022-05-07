İzmir Menderes'te 553 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Menderes İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 553 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 2.800.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 01.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



İzmir ili,Menderes ilçesi,Menderes(Cumaovası),748 ada,2 parselde kayıtlı,ana taşınmaz niteliği arsa olan,6/158 arsa paylı,ana taşınmaz yüzölçümü 553,00 olan,zemin kat, 17 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazda borçlunun tam hissesi satılıktır. Menderes İcra Hukuk Mahkemesince kesinleşen kıymet takdir raporuna göre Menderes Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü e imar durumu sorgulamada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kısmen yol,kısmen de ticari+konut alanında kaldığı bitişik nizam, köşe parsel olup 10 ve 15 mt'lik yollara cephelidir.



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