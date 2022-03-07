İstanbul Avcılar'da 118 metrekare daire icradan satışa çıktı

Küçükçekmece 4. İcra Dairesi tarafından Avcılar'da bulunan 118 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İstanbul İl, Avcılar İlçe, 19715 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mahkeme Heyeti ile birlikte 06.07.2021 tarihinde İstanbul İli, Avcılar İlçesi, ambarlı Mahallesi Fulya Sokak No:5 adresinde yerinde yapılan incelemede, 4, nolu daire görülmüştür. Taşınmazın konumlandığı bina bodrum, zemin, 3 normal katından oluşmaktadır. Bina betonarme karkas tarzda ikiz nizamda inşa edilmiş olup yaklaşık 30 yıllıktır. Binada 13 adet mesken bulunmaktadır. Binanın her türlü tesisatı tam durumdadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sokak cephesinden sağlanmaktadır. Değerleme konusu binanın giriş kapısı alüminyum doğrama olup, bina içinde 1 adet asansör bulunmaktadır.

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