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    • Emlak&OTO
    • 05.03.2022 08:16
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    • 05.03.2022 08:16
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    Elazığ merkezde 110 metrekare daire ve arsası icradan satılığa çıkartıldı! Yatırım yapacaklara fırsat

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Elazığ merkezde 110 metrekare daire ve arsası fiyatıyla ön plana çıktı.

    Yatırım yapacaklara fırsat!

    Elazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 88.800 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    12/07/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Rızaiye mahallesi Yukarı mezra mevkii 168 Ada 100 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmazın üzerinde yapı mevcuttur. Taşınmaz 3 A yapı sınıfına dâhildir. Ana taşınmaz üzerinde 1 adet yığma kâgir zemin kat olarak inşa edilmiş olup mesken bulunmaktadır. Satışı istenilen yapı mesken olarak kullanılmakta ve 3+1 yapı dışında banyo, mutfak, antre alanlarından oluşmakta olup yaklaşık 110 m2 alana sahiptir.

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    Haberler Emlak&OTO Elazığ merkezde 110 metrekare daire ve arsası icradan satılığa çıkartıldı! Yatırım yapacaklara fırsat
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