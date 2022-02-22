Malatya Doğanşehir'de 170 m² dükkan icradan satılığa çıkarıldı

Doğanşehir İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 170 m² dükkan mahkemeden satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 318.750 TL muhammen bedel olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 18.04.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 37 Ada, 44 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 1 kat 20 nolu bağımsız bölüm işyeri Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Yeni Mah, 37 ada, 44 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 1.373,30 m² yüzölçümüne sahip iş yeri vasfında , 1. kat, bağımsız bölüm No:20, arsa payı 55/950 'dir. Bina zemin kat ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Bağımsız bölüm No: 20 dükkan olarak kullanılmaktadır. Dükkan yaklaşık 170,00 m² alandan oluşmaktadır. Dükkan tabanı seramik kaplama, duvarları sıvalı boyalı, kapıları ve pencereleri alüminyum doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III. sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı yaklaşık 30-35 yıldır. Dükkan çarşı merkezinde ve pasajın iç cephesine bakmaktadır.

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